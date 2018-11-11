كاشيما الياباني يفوز بكأس أبطال آسيا

نجح فريق كاشيما انتلرز اليابانى فى التتويج بلقب دورى أبطال آسيا للمرة الأولى فى تاريخه، بالإضافة للتأهل لمونديال الأندية. وذلك بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه بيرسبوليس الإيرانى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب “أزادى” فى إياب نهائى المسابقة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضى فى اليابان انتهى بفوز فريق كاشيما بنتيجة 2-0. وقد نجح الفريق اليابانى فى الحفاظ على نظافة شباكه طوال أحداث اللقاء، على الرغم من هجمات الفريق الإيراني.

وبذلك حصد كاشيما انتلرز لقب دورى أبطال آسيا، ليكون اللقب الثانى على التوالى من نصيب الأندية اليابانية بعد تتويج أوراوا رد دايموندز بالبطولة العام الماضى على حساب الهلال .

وتأهل كاشيما انتلرز للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وسيواجه فريق جوادا لاخارا المكسيكى فى الدور الثانى من البطولة.