كافاني يواجه فريقه القديم

جدة- البلاد

أكد والتر جوجليمون وكيل أعمال مهاجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني ، أن اللاعب لا يستطيع الانتظار لمواجهة فريقه القديم، مؤكدًا أن اللعب أمام نابولي هو حدث هام بالنسبة له.

ومن المقرر أن يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء غدا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان كافاني قد سجل لنابولي 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي في الفترة ما بين 2010 و2013، كما أن المهاجم الأورجواياني لم يخف رغبته في العودة لنابولي واللعب بقميصهم مرة أخرى قبل اعتزال كرة القدم.

وقال وكيل اللاعب في تصريحاته لإحدى المحطات الإذاعية: “ستكون هذه مباراة مميزة لكافاني لعدة أسباب، سيدخل المباراة بمشاعر مختلطة لذكرياته مع نابولي، في نفس الوقت نتمنى رؤية مباراة كبيرة والفريق الأفضل هو من سيفوز”.

يذكر أن كافاني البالغ من العمر 31 عامًا يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ قدومه من نابولي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2013 بمبلغ قدر بـ 64 مليون يورو ليصنف وقتها بأغلى صفقة في تاريخ الكرة الفرنسية، وفي يناير من عام 2018 أصبح كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 157 هدفًا.