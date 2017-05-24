كالديرون يقترب من قيادة فارس الدهناء ومجرشي وآل سالم اتفاقيان

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الدمام ـ البلاد

دخل اسم المدرب الارجنتيني كالديرون وبقوة ضمن الاسماء المطروحة لتدريب الفريق الاتفاقي الموسم المقبل حيث وصلت المفاوضات بين الطرفين لمراحلها المتقدمة ويأتي التحرك الاتفاقي المبكر لتلافي الاخفاقات السابقة والأخطاء العديد التي وقعت فيها الادارة سواء من حيث اللاعبين أو المحليين أو الأجانب والتي جعلت الفريق مهدد بالهبوط حتى الجولات الأخيرة من الدوري وعلى جانب اللاعبين اقتربت الادارة الاتفاقية برئاسة المهندس خالد الدبل من حسم التقيع مع لاعبي الخليج عبدالله آل سالم مهاجم وطلال مجرشي لاعب وسط وذلك لدعم الجانب الهجومي للفريق والذي كان واضحا الخلل فيه طوال الموسم الماضي وأنعكس على نتائج الفريق