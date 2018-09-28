كالم سميث يتحدى جروفس في نهائي السوبر العالمي للملاكمة

جدة- البلاد

تتجه أنظار العالم اليوم إلى الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة الحدث الكبير على مستوى العالم “نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط”، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة،

ويجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفس “بطل رابطة الملاكمة العالمية”، وكالم سميث “حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي”، والذي سينطلق في تمام الـ 11.00 مساءً بتوقيت السعودية.

ويسبق النهائي الكبير إقامة 7 نزالات تمهيدية تبدأ من الـ 6.40ش مساءً، تضم عددًا من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبدالفتاح الجليدان، وزهير القحطاني، والنيجيري عليو بامديلي لاسيسي، والتايلاندي أرتيد بامرو نجايا، والجورجيان جفينيا شفيلي، وشافيلغو تسامالا دايدز، والدنماركي كيم ليجونكويست، والمصري مراد عمر، والهنقاري تاماس كوزما، والبريطانيان ميكائيل لاول، ودارين سورتيز، وكين باكر، وكريس أيوبانك، والإيرلندي جاي ماكدوناه.

من جانب آخر، أقيمت أمس، (فعالية قياس الوزن) بحضور طرفي النهائي الملاكمين البريطانيين كالم سميث وجورج جروفس، وبقية الملاكمين الآخرين، وشهدت فعالية قياس الوزن حضور رئيس قسم الملاكمة في مجلس “كوموسا” السيد كالي ساويرلاند، وضيوف الشرف السيدة رشيدة ابنة الملاكم الراحل المسلم محمد علي، وكذلك الملاكم العالمي الشهير الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والملاكم العالمي الشهير البريطاني من أصل يمني نسيم حميد.

وتستعد الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة المقبلة لتنظيم العديد من الأحداث والبطولات الرياضية، حيث ستقام منافسات بطولة المملكة للبلوت في نسختها الثانية في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما ستستضيف محافظة الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي”، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في شهر ديسمبر المقبل، فيما ستتجه أنظار العالم صوب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، لمتابعة الحدث الجماهيري الكبير المتمثل في “مباراة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريقي يوفنتوس وميلان” مطلع عام 2019م.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة نظمت العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، سباق الأبطال للسيارات، ماراثون الرياض الدولي، بطولة المملكة للبلوت، بطولة الرياضات الإلكترونية، منافسات أعظم رويال رامبل WWE، المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة، مهرجان ولي العهد للهجن الذي احتضنه ميدان محافظة الطائف، نهائي السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، ونهائي سباق الدرونز العالمي “DRL 2018” الذي أقيم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.