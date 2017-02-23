كانيدا ينقذ الاتحاد والفريق يعاود تدريباته والاحتفالات بـ 90 عاما مستمرة

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أنقذ المدرب الاتحادي السابق راوول كانيدا نادي الاتحاد من خصم ثلاث نقاط جديدة بعد أن وافق على طلب رئيس النادي حاتم باعشن بسحب الشكوى والاتفاق على جدولة مستحقاته والبالغة 12 مليون ريال بعد أن صدر فيها حكم بالسداد خلال الأسبوع الحالي أو خصم ثلاث نقاط من رصيد النادي.

وعلى الجانب الآخر اعلنت الشركة المنظمة لفعاليات نادي الاتحاد بمناسبة احتفال النادي بمرور 90عاما على تأسيسه عن برنامج فعالياتها خلال المناسبة التي ستقام بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس حاتم باعشن وأعضاء مجلس الإدارة والمدعوين ووسائل الإعلام المختلفة

وبهذه المناسبة أوضح المشرف العام على المركز الإعلامي المتحدث الرسمي عادل عصام الدين بأن نادي الاتحاد يسعى لإبراز تاريخه وعراقته عبر العديد من الفعاليات الجديدة والمبتكرة والتي تستمد فكرتها ومضمونها من الإرث التاريخي والاجتماعي والثقافي للنادي كما أن هذه الفعاليات تتماشى مع الأهداف الاستثمارية للنادي والتي رأينا نتائجها في أول فعاليات هذه المناسبة التاريخية عندما واجه الفريق الكروي الأول فريق اتليتكو مدريد وحظيت بحضور جماهيري تاريخي وتفاعل إعلامي عالمي.

وعلى صعيد آخر يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته مساء اليوم بعد الاجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤ أيام نظرا لفترة التوقف حيث سيبدأ الفريق استعداده لمواجهة الهلال الدورية اعتبارا من اليوم وكان لاعبو الاتحاد قد علقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القضية السابقة التي خسرها الفريق بعد رفض الفيفا استعادة النقاط الثلاث المسلوبة بخصوص مستحقات اللاعب الارجنتيني مانسو حيث ظهروا تحت هاشتاق حمل عنوان “ماهزك اللي صار ياصنع الرجال” حيث شارك الكثير من اللاعبين ومنهم عدنان فلاتة وأحمد عسيري وفهد المولد وفهد الأنصاري ومحمود كهربا وأحمد العكايشي وسلطان مندش وغيرهم حيث شددوا على أهمية المواجهات القادمة وأن المنافسة لازالت في الملعب والجميع سيقاتل من أجل تحقيق لقب الدوري متمنين وقفة الجماهير المعتادة ودعم الفريق في المرحلة القادمة.