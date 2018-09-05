محليات

كاوست توقع اتفاقية لتطوير أبحاث الوقود وتصميم المحركات

كتبه adminaccess_time23 / ذو الحجة / 1439 هـ       5 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – واس

وقعت مجموعة ماكلارين ريسينغ مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية , اتفاقية شراكة , لمدة 5 سنوات , تهدف إلى تطوير الأبحاث في مجالات الوقود , ومواد التشحيم, وتصميم المحركات وتطويرها, وديناميكيات الموائع الحسابية (CFD) , والتعلم الآلي والرياضيات المتقدمة, وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات.

وأوضح رئيس العمليات في ماكلارينجوناثان نيل , أن الشراكة مع ” كاوست ” تعد دعمًا للتقدم العالمي في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات , مشيراً إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعد مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة , وأنهم يتشاركون معها في القيم والأهداف الأساسية في هذه المجالات.

يذكر أن ” كاوست تمكنت في أقل من 10 سنوات , أن تنتج حلول واعدة , تخدم تقنيات الأداء الفائق, من خلال جهودها في إيجاد حلول للتحديات البحثية, والهندسية, والابتكارية ذات التأثير الفعال في خدمة المملكة والعالم أجمع.

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