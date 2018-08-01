كاينا يبدأ مشواره مع جدة

جدة – البلاد

وصل فجر أمس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اللاعب الكاميروني أورماو كاينا وذلك استعداداً لتمثيل فريق كرة القدم الأول بنادي جدة ، خلال منافسات الموسم القادم ، وكان في استقباله مدير المركز الإعلامي مصباح معتوق ، وطبيب النادي التونسي محمد العوني ، ووكيل أعماله صبري منصري.

وسيجري اللاعب أورماو كاينا الفحص الطبي الشامل خلال اليومين القادمة ، قبل توقيعه العقد الرسمي.

ميدانيا واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب البنك الأهلي استعداداته، لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان تحت اشراف المدرب حسن خليفة.

بدأ المران باجتماع بمنتصف الملعب جمع الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة القادمة، عقبها أشرف مدرب اللياقة الجزائري محمد أمين على تمارين اللياقة لكافة اللاعبين لرفع معدل اللياقة البدنية، ثم عمد مدرب الفريق الوطني حسن خليفة إلى إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي.

فيما تواجد لاعبو حراسة المرمى وهم: “النيجيري أكيموت مارشال، سالم قبوس، جمهور الشمراني”، حيث خضعوا لتمارين لياقية مكثفة ، تحت اشراف مدرب الحراسة المصري ياسر عبدالعزيز.