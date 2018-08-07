كبار العلماء : الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية ذات سيادة تامة يستمد الحكم فيها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – على أساس من العدل يعزز الوحدة الوطنية ويمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام وتحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتوفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها, ولا تقيد تصرفات أحد, أو توقفه, أو تحبسه إلا بموجب أحكام النظام.

وقالت في بيان لها اليوم: “إن القضاء في المملكة سلطة مستقلة, ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية, ولا يقبل من أحد كائناً من كان أن يطعن في الأحكام القضائية ويطالب بالإفراج عن متهم قيد التحقيق وفق الأنظمة المرعية لدى النيابة العامة أو عن من صدر بحقهم أحكام قضائية نافذة, ونؤكد في هذا الصدد أن الموقف الكندي يعد تدخلاً سافراً للتأثير في نظام العدالة الجنائية, ويرفضه الشعب السعودي كما رفضته قيادته الحكيمة بكل حزم وقوة “.

وأضافت أن المملكة كانت ولا زالت تتخذ كل الإجراءات لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وتحرص على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته، وقد نصت على ذلك أنظمتها المرعية وستظل تحافظ على سيادتها والدفاع عن أرضها وقيمها.