“كبار العلماء” تهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة النجاح الذي تحقق لحج هذا العام 1439هـ، بفضل الله تعالى أولا ثم للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين طوال العام.

وأكدت في بيان لها اليوم، أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ترى في خدمة الحرمين الشريفين شرفا لا يطاوله شرف، من أجل ذلك تسخّر جميع إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وأمان واطمئنان ابتغاء مرضاة الله تعالى وفضله، وهو ما تجسده هذه المشروعات الجبارة والتوسعات المتتالية في الحرمين والمشاعر المقدسة.

ودعت الله أن يجزى حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، التي حافظت على مقاصد الحج الإيمانية، وهيأت لضيوف بيت الله الحرام الأمن والأمان والتفرغ للعبادة واستشعار قدسية الزمان والمكان، ووقفت بالمرصاد لكل من حاول افتعال قضايا خلافية تزيد من فرقة الأمة وتشرذمها، وتسيء إلى شعيرة الحج وقدسيتها.