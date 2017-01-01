(كبار العلماء) يعقدون مجلسهم في دورته الرابعة والثمانين

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بدأت اليوم هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للفتوى الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أعمال دورتها الـ 84 في تشكيله الجديد.

وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة تعقد دورتها اليوم أيام لدراسة

الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي وكذلك المحالة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرينومن في حكمهم وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وبيّن معاليه أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها

كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وأضاف الدكتور الماجد إن الأمانة العامة ترفع شكرها بعد شكر الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله –

لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.