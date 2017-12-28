كبير المستثمرين بالثقافة جميل مرزا إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله مساء أمس الأستاذ جميل عبدالعزيز مرزا عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر ومدير عام مطابع دار البلاد للطباعة والنشر سابقاً ورجل الأعمال وواحد من رجال صالون باجنيد ومن أصحاب مكتبات مرزا الذين أسسوا في المملكة منذ أكثر من ثمانين سنة العمل القرطاسي التعليمي والتثقيفي. وصلي عليه في المسجدد الحرام فجر اليوم ودفن بمقار المعلا .

ويتقبل العزاء في داره الكائن بجدة بحي الفيصلية على شارع الكويت خلف بخيت للمعدات علي طريق المدينة الطالع جنوب شارع صاري.

البلاد تشارك العزاء أبناء الفقيد وال مرزا وآل غلمان وأرحامهم وأصهارهم سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم الصبر والاحتساب.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).