وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة، بعد أن غطت الخدمة 9 مدن، لتنطلق في تبوك المدينة العاشرة، ومن المنتظر أن تنطلق الخدمة قريباً في خميس مشيط وأبها.

وأوضحت وزارة العدل أن كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وأفادت الوزارة أن العمليات المقدمة منذ انطلاق الخدمة تجاوزت 15 ألف عملية حتى الآن، ويشارك الوزارة في تقديم خدمات التوثيق للفئات المستهدفة نحو 65 جهة من مستشفيات ودور رعاية وملاحظة، مشيرة إلى أن من بين الفئات التي استفادت من الخدمة المرابطون على الحد الجنوبي الذين كانوا بين أهم الفئات التي استهدفت الوزارة الوصول إليهم في أماكنهم، للتشرف بخدمتهم وتحقيق مطالبهم التي تحول دونها المرابطة في سبيل حماية أرض الحرمين الشريفين.

وأكدت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من مبادرة كتابات العدل المتنقلة من خلال ثلاث نوافذ ميسرة: تطبيق كتابات العدل المتنقلة، الهاتف الموحد 920025888، والبريد الإلكتروني [email protected]، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة، ليتم إنجازها بشكل فوري، مراعاة لظروف الفئات المجتمعية وسعياً لتحقيق رضا المستفيدين.