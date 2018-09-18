محليات

كتابات العدل المتنقلة تقدم 15321 خدمة توثيقية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time6 / محرم / 1440 هـ      18 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قدمت وزارة العدل ممثلة في وحدة كتابات العدل المتنقلة، 15321 خدمة توثيقية لخدمة المستفيدين في أماكنهم، تنوّعت ما بين إصدار للوكالات وإفراغات، وذلك منذ إطلاقها منتصف عام 1437هـ حتى نهاية عام 1439هـ.

وبينت الوزارة أن كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن “70 سنة أو أكثر”، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من مبادرة كتابات العدل المتنقلة من خلال ثلاث نوافذ ميسّرة: تطبيق “كتابات العدل المتنقلة” على أجهزة الهواتف الذكية، والهاتف الموحّد 920025888، والبريد الإلكتروني [email protected]، ومن ثم يحضر كاتب العدل لمكان طالب الخدمة وإصدارها بشكل فوري، مراعاةً لظروف بعض الفئات المجتمعية وعدم قدرتهم على الحضور لكتابات العدل للانتفاع من الخدمات العدلية.

ibrahim

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