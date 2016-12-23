العدد 21793 24 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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كتف قانوني

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كتف قانوني
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علي معيض

 

لكل ناد أوتار يقلقه العزف عليها ويثير غضب كل من ينتمي له ويقف ويهب أنصار ثائرين في وجه من يقوم بذلك لدرجة أنهم قد يجردونه من كل حقوقه فان كان اعلاميا وصفوه بأنه دخيل على الاعلام وأنه جاء بالبرشوت وان كان مسؤول قالوا عنه ما لم يقله مالك في الخمر

وهكذا ومن الأمثلة على ذلك الهلال لا يقبل محبوه باختلاف مواقعهم أن تذكر محاباة الحكم المحلي لهم أو أن تتجرأ وتقول ” العالمية صعبة قوية ”

وفي الأهلي ظل أنصاره سنوات يتحسسون من ذكر غيابهم عن الدوري بل يعتقدون أن مجرد ذكر بطولة الدوري الهدف السخرية من فريقهم أما النصراويون فيجن جنونهم عندما تقارن لاعبا بماجد عبدالله

وكذلك الاتحاديون فنور عندهم خط أمر وكل من ينتقده لا يفقه وحاقد ومتآمر وظهر ذلك بوضوح في قضية المنشطات فرغم أنه مدان لكنهم لم يقبلوا بذلك وحاولوا بكل الطرق تبرئته وتحميل الاخرين ذلك بحجة أن هناك مؤامرة حيكت ضده.

التصنيف: الرياضة

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