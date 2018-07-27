كرة بوتين تثير هلع أميركا

واشنطن ــ وكالات

كشف مدير المخابرات الأميركية، دان كوتس، ان جهازه فحص كرة كأس العالم التى اهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة جمعتهما مؤخر، تحتوي على “رقاقة إرسال” مجوفة داخل الكرة، ولم يعرف إذا كانت تلك الرقاقة موضوعة من قبل الروس، او أنها رقاقة شركة أديداس العادية، التي وضعتها الشركة في كل كرات كأس العالم.

وأكد موقع “أديداس” أن رقاقاتهم لا تحمل أية خطورة، وأنها مصممة لترسل المعلومات فقط، ولا تستطيع استقبال او تجميع اي معلومات وفقا لسكاي نيوز.وأكد كوتس أن أجهزة المخابرات “فحصت الكرة بشكل دقيق”، ليهدأ المخاوف الأمنية.وقالت السيناتور ولاية كارولاينا الجنوبية، لندسي غراهام: “لو كان الأمر بيدي، لفحصت الكرة بحثا عن أجهزة تنصت، ولن أسمح بإدخالها للبيت الأبيض أبدا”.

وعادة ما تفحص الهدايا المقدمة للرئيس الأميركي بشكل دقيق من قبل الأجهزة الأمنية في البيت الأبيض، حسب ما أشارت سارة ساندرس، المتحدثة باسم البيت الأبيض.