كرم الحائزين على جائزة الوطن لأفضل 100 علامة تجارية .. الفيصل يتسلم ملف مشاركة شؤون الحرمين في (كيف نكون قدوة)

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مكة المكرمة- جدة- البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ملف مشاركة الرئاسة في فعاليات كيف نكون قدوة وذلك في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة .

واستعرض معالي الشيخ السديس برامج وفعاليات الحملة التي تعتزم الرئاسة تطبيقها في الحرمين الشريفين ومرافق الرئاسة كافة تماشياً مع حملة الإمارة (كيف نكون قدوة).

كما دشن سموه قاعة سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد – رحمه الله – بالدور السادس بالرئاسة وهي إحدى القاعات التي وجه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتسميتها بأصحاب السماحة والمعالي رؤساء الرئاسة السابقين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جهة أخرى رعى سموه أمس الأول حفل تكريم الحائزين على جائزة “الوطن” لأفضل 100 علامة تجارية الأكثر رواجاً للعام الماضي 2016م , في نسختها الثالثة, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر,

وعدد من المسؤولين وكبار الاقتصاديين, ورجال المال والأعمال من داخل المملكة وخارجها, وذلك بفندق هيلتون جدة. وفي ختام الحفل تسلّم سموه هديةً تذكارية من سمو رئيس مجلس إدارة مؤسسة عسير للصحافة والنشر، عبارة عن صفحة أولى لعدد صحيفة “الوطن” المتضمن خبر تعيين سمو الأمير خالد الفيصل مستشارا لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة.