كروم يتيح تصفح الويب بدون إنترنت

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واشنطن ـــ وكالات

اعلنت شركة غوغل ان مستخدمي متصفحها كروم على هواتف اندرويد يمكنهم تحميل صفحات مواقعهم المفضلة خلال اتصالهم بالإنترنت بحيث يتمكنون من مطالعتها في اي وقت لاحق دون الاتصال بالشبكة.

وقالت غوغل إن الميزة تتيح فائدتين للمستخدمين الأولى متعلقة بان يقوم المستخدم بتحميل صفحات الويب المهمة بالنسبة له عبر الضغط مع الاستمرار على رابط الصفحة أعلى المتصفح واختيار خيار Download Link وبذلك سيتمكن من الرجوع إلى تلك الصفحة وتشغيلها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.