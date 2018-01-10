كريستنسن قلب دفاع تشيلسي يوقع عقدًا جديدًا

قال تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن:

قلب الدفاع أندرياس كريستنسن وقع عقدا جديدا لأربع سنوات ونصف بعد عروض رائعة هذا الموسم مع النادي عقب فترة إعارة في ألمانيا.

وخاض اللاعب الدولي الدنمركي البالغ من العمر 21 عاما 22 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم بعدما عزز مركزه في خط ظهر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المؤلف من ثلاثة لاعبين.

وعاد كريستنسن إلى تشيلسي قبل انطلاق الموسم بعد عامين قضاهما على سبيل الاعارة في بروسيا مونشنجلادباخ في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأبلغ موقع النادي الانجليزي على الانترنت ”من الرائع أن أوقع عقدا جديدا. السعادة لا تسعني بربط مستقبلي مع تشيلسي. خضت مباريات كثيرة واستمتع بوجودي في تشيلسي وكل الأمور تسير على ما يرام“.

وساعد كريستنسن الدنمرك على التأهل لكأس العالم المقررة هذا العام في روسيا بهز الشباك في انتصار 5-1 على أيرلندا في الملحق الاوروبي في نوفمبر تشرين الثاني.