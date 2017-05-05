كريستوف الألماني في طريقه لتدريب الملكي

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جدة- البلاد

أكدت صحيفة “ديجي سبورت الرومانية ” أن النادي الأهلي، دخل في مفاوضات مباشرة مع الألماني كريستوف داوم، مدرب المنتخب الروماني؛

حيث قالت: إن الأهلي قدم عرضاً مغرياً بالفعل للتعاقد مع المدرب الألماني، وأضافت: إن المدير الفني الألماني أصبح قريبا جدا من قبول العرض الأهلاوي، ولم يتبق إلا الاتفاق على المقابل المادي، الذي حدث فيه اختلاف بسيط؛ حيث أوضحت، أن الأهلي عرض على المدرب الألماني 2.5 مليون دولار، بينما طلب داوم ثلاثة ملايين سنوياً،

و قالت: إن قبول مدرب المنتخب الروماني، للعرض الأهلاوي سيضع المنتخب الروماني، في أزمة حيث تنتظره مباراة مهمة للغاية في تصفيات كأس العالم 2018 مع بولندا.