كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام 2016

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زيوريخ – البلاد – الوكالات:

توج أمس كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال وريال مدريد الاسباني بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم عام 2016 متفوقا على غريمه اللدود ليونيل ميسي الذي أعلن فريقه برشلونة انه لن يحضر حفل توزيع الجوائز وذلك قبل ساعات من انطلاقه.

وحصل الايطالي كلاوديو رانييري على جائزة أفضل مدرب في العالم بعدما قاد ليستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. وفاز رونالدو (31 عاما) بالجائزة عن موسم نال فيه دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبعدها بطولة اوروبا مع البرتغال.

وحل الأرجنتيني ميسي ثانيا في التصويت بينما جاء انطوان جريزمان في المركز الثالث.

وقال رونالدو لدى تسلمه الجائزة من جياني انفانتينو رئيس الفيفا “أنا سعيد للغاية ويمكنني القول إن 2016 كان العام الأفضل في مسيرتي.”

وغاب ميسي عن حفل توزيع الجوائز وكذلك زملاؤه في برشلونة الذين تلقوا دعوة. وذكر النادي في بيان “بهدف منح الأولوية للاستعداد لمواجهة اتليتيك بيلباو يوم الأربعاء.. قرر برشلونة عدم السماح للاعبين المكرمين بحضور حفل توزيع الجوائز في سويسرا.”