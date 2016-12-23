كسار الاتفاق يدخل المئوية

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جدة- البلاد

دخل اللاعب أحمد الكسار حارس مرمى نادي الاتفاق نادي الرابطة المئوي، بعدما وصل إلى 100 مباراة في دوري المحترفين.

وجاءت مشاركة اللاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، ليصل بها اللاعب إلى المباراة رقم 100.

يذكر أن هذا الموسم هو السابع للكسار في دوري المحترفين، حيث لعب مع الرائد بدءا من موسم 2009-2010، حتى موسم 2014-2015، قبل الانتقال للاتفاق الذي لعب معه موسماً في دوري الدرجة الأولى، قبل الصعود معه هذا الموسم لدوري جميل.