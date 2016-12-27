كسب فريق بينشيفو في أولى ودياته.. أخضر اليد يواصل معسكره في صربيا استعدادا لمونديال فرنسا 2017م

بلجراد- وكالات

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد معسكره الإعدادي في العاصمة الصربية بلجراد استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا ،2017 والذي سينطلق بعد نحو 15 يوما من الآن.

واستقرت بعثة المنتخب في فندق حياة ريجنسي ويجري تدريباته علي فترتين يوميا، وتتنوع التدريبات بين لياقية صباحا وتكتيكية مساء ، ولعب الفريق لقاءه الودي الاول امام فريق بينشيفو الصربي وكسب اللقاء 24-21، وسيلعب في الفترة المتبقية من المعسكر خمس لقاءات ودية أمام ناد صربي، وامام منتخب الجبل الأسود ومنتخب سلوفينيا، ومنتخب البحرين ومنتخب البوسنة .

وضمت البعثة المختارة 25 لاعباً وهم: حسن الجنبي، أحمد عبد العلي، منير أبو الرحي، حسن الخضراوي، محمد آل عباس، محمد الزاير، عباس الصفار (نادي مضر) نواف المطيري (نادي الوحدة) حسين الحنابي، عبد العزيز ردة (نادي الأهلي)، محمد الباشا، علي آل إبراهيم (نادي الخليج)،

مرهون الماء (نادي الهدى)، فهد الفرحان (نادي الروضة) مناف آل سعيد ، محمد آل سالم ، عبدالله آل عباس ، مهدي آل سالم ، حسان غزيوي ، مجتبى آل سالم ، هشام العبيدي ، عبدالله الحماد (نادي النور ) محمد النصفان (نادي الصفا)، حسين المحسن ، صادق المحسن (نادي المحيط)، ويشرف فنياً على المنتخب المدرب نيناد (كراوتي الجنسية) والدكتور خالد الزاير ، مدير المنتخب محمد القرشي ، محلل فني خالد البريدي ، الاداري مهنا القاموس ، الاداري ياسر القطان .

يذكر أن القبضة السعودية قد وقعت في المجموعة الثالثة لبطولة العالم، وذلك بجانب منتخبات (المجر- شيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا).