كسوة الشتاء للطلاب السوريين النازحين

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بيروت – واس

شرعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بتوزيع “كسوة الشتاء” على الطلاب السوريين النازحين إلى لبنان،

بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد البخاري ووزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي ووزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا شابوزيا.

وأكد مدير مكتب الحملة ببيروت وليد الجلال أن هذه المبادرة الأولية تأتي في إطار اتفاقية تعاون ستوقع قريبًا بين الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية ومنظمة اليونيسيف لتأمين كسوة الشتاء لأكثر من 15 ألف طالب سوري نازح إلى الأراضي اللبنانية.