كشافة المملكة يرممون منازل أرياف البيرو

الرياض ــ واس

بيوت صغيرة تعاني من الإهمال والفقر، وأسر بلا مأوى، ومنازل تحتاج إلى صيانة، كانت الأوضاع الصعبة توحي بضرورة تدخل من نوع ما، لتعزيز شراكة وتنمية المجتمع، وهذا ما فعله أعضاء الوفد الكشفي السعودي في بيرو، حيث بدأوا في الإعداد لخطة يأملون فيها ترك بصمة بتغيير حقيقي لدى تلك البقعة التي يزورونها.

بسواعد اعضاء الوفد الكشفي السعودي المشارك في الملتقى الكشفي الثالث للجوالة المقام حاليًا في وادي كوزكو ببيرو، تمكنوا من خلال مبادرتهم لترميم وصيانة منازل الفقراء في الأرياف، وتجهيز المأوى المناسب لذوي الأسر المحتاجة.

وافاد رئيس الوفد الكشفي السعودي ناصر بن صالح العقيل ، أن تلك المبادرة التي ادرجها منظمو الملتقى في البرنامج تأتي ضمن الاهتمام بتفعيل خدمة وتنمية المجتمع وتشجيع الكشافة والجوالة على تغيير المجتمع للأفضل لتحقيق هدف الحركة الكشفية ،

فضلاً عن اكتساب الكشاف أو الجوال من خلال مثل تلك المبادرات لمهارات وخبرات جديدة تجعلهم قادرين على ممارسة المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الشراكة مع المؤسسات التربوية والاجتماعية الأخرى، بحيث تتكامل الجهود في دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته من خلال تبنّي أنشطة تطوعية يقوم بها أفراد الكشافة لما فيه تحقيق ذاتهم في خدمة مجتمعهم .