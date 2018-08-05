كشافة تعليم جدة..هدايا وإرشاد لضيوف الرحمن

جدة – إبراهيم المدني

تشارك كشافة تعليم جدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام في مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ضمن مبادرة مشروع ” لبَّيك ” التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن ، جنباً إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن،

وذلك بتواجد 70 كشافاً وقائداً من منسوبي كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج لتقديم العون والمساعدة لكافة الحجاج بإرشادهم ومساعدة كبار السن والأطفال حتى وصولهم إلى وسائل النقل التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

وقال المدير العام للتعليم عبدالله الثقفي إن مبادرات مشروع ” لبَّيك ” التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج حظيت بتدشين ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة حفظه الله والتي من شانها خدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وذلك بمد يد العون لكافة الحجاج وفي مقدمتهم كبار السن والنساء والأطفال ، وتقديم الهدايا للحجاج ، إضافة إلى التكامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن ، وإبراز الدور التربوي .

من جهته أكد مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي بان الفرق المشاركة من كشافة تعليم جدة على استعداد لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقاً لرؤية الوطن في المساهمة في زيادة عدد المتطوعين من خلال مبادرة مشروع ” لبَّيك ” التطوعي ، وكذلك الاستعداد الجيد لقادة الكشافة بإشراف ميداني للمشرف الكشفي سالم باواكد وعدد من القادة الكشفيين والذين اعدوا كافة التجهيزات لإبراز الوجه المشرق للكشاف السعودي في أول محطة لقدوم الحجاج في المملكة.