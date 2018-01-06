كشافة تعليم وادي الدواسر تصدر تقريرا عن مكافحة الفساد

وادي الدواسر – البلاد

أصدرت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر التقرير الختامي لمشاركتها في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي عقد في التاسع من ديسمبر الماضي، والذي عملت فيه الكشافة على إذكاء الوعي بمشكلة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاقتصادي.

وتضمن التقرير عدد المشاركين من الكشافة والقادة، وعدد المطبوعات والمواد التوعوية التي تم توزيعها ، وأبرز ما تحقق من المشاركة، والتطلعات المستقبلية، وأهم الفعاليات التي أقيمت لتعزيز مبادئ ومفاهيم الأمانة والنزاهة وتنمية الوازع الديني للحث على محاربة الفساد ، كما تضمن صوراً من الفعاليات المنفذة، ونماذج من التغطية الإعلامية للمشاركة في هذه المناسبة .