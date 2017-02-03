كشافة مكة يواصلون خدماتهم التطوعية خلال إجازتهم

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

يواصل كشافة تعليم مكة المكرمة خدماتهم التطوعية لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام , وذلك خلال إجازتهم المدرسية استغلالاً بأوقات الفراغ لديهم , وإكساب الأوقات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

هذا وقد بين مشرف البرنامج الأستاذ فايز بن علي الشهري بأن الكشافة يتطوعون من ذاتهم لخدمة ضيوف بيت الله , والحمد لله الأعداد في تزايد حتى وصلنا قرابة 80 مشاركاً كشفياً من مختلف مدارس المنطقة وهم يخدمون في تنظيم الممرات ومساعدة كبار السن ومساندة رجال الأمن والعديد من الأعمال التطوعية داخل الحرام المكي الشريف .

من جهة أخرى تفقد مشرف كشافة تعليم مكة المكرمة الأستاذ نبيل بن بكر طيب أعمال الكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام , حيث كان في استقباله مشرف البرنامج الأستاذ فايز بن علي الشهري وعدد من القيادات الكشفية بتعليم مكة .

هذا وقد تجول مشرف النشاط على المناطق الموزعة التي بها طلاب الكشافة وشارك أبناءه في تقديم الخدمات التطوعية معهم خلال زيارته , وأشاد بما شاهده من تنظيم وجهود تطوعية يثلج الصدر ورسم صورة متميزة لما تبذله المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.