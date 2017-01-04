كشف الأجانب المخالفين في التخليص الجمركي

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الرياض – البلاد

استحدثت مصلحة الجمارك العامة نظامًا آليًّا جديدًا، لمحاصرة العاملين الأجانب غير النظاميين في مكاتب التخليص الجمركي، يحتوي على أسماء الموظفين، وأرقام الهوية الوطنية للمواطنين، وأرقام الإقامات للمقيمين وجنسياتهم، ومسميات الوظائف التي يشغلونها لدى المخلص الجمركي.

وأوضحت الجمارك، أن النظام يهدف إلى تنظيم عمل الأجانب العاملين في مكاتب المخلصين الجمركيين، وتصحيح أوضاع من ليسوا على كفالة المخلصين الجمركيين، لافتةً إلى أن النظام سيرتبط فيما بعد بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات؛ من أجل مطابقة أسماء العاملين المسجلين لدى المخلصين مع تلك الجهات.

ومنحت الجمارك المخلصين الجمركيين 3 أشهر لتسجيل العاملين لديهم في النظام الآلي، لافتةً إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيتم تطبيق عقوبات تصل إلى إيقاف جميع الخدمات عن المخلص، وإيقاف تجديد الرخصة، ومنع تحويل الترانزيت.