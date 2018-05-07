كشف ملابسات تسريب أسئلة العلوم بالطائف

جدة – البلاد

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ملابسات تسرب أسئلة مادة العلوم للصف الأول المتوسط مساء السبت، وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من بدء الاختبار أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، في بيان صحفي، أن الإدارة اكتشفت تسرب الأسئلة فجر الأحد، مؤكدًا أن الأسئلة تم إرسالها مشفّرة عبر نظام ” نور”، وبكلمة السر الخاصة بقادة وقائدات المدارس، ثم أرسلت كلمات المرور السرية، بعد ذلك على الجوالات الشخصية لقادة وقائدات المدارس بعد تدقيقها ومطابقتها عبر النظام المعتمد حرصًا على سرية الاختبار.

وعلل المتحدث الرسمي استمرار اعتماد الأسئلة المسربة، وسير الاختبارات بشكلها الطبيعي، بضيق الوقت وصعوبة استبدالها؛ نظرًا لتباعد المدارس، حيث يتجاوز عددها 500 مدرسة متوسطة في أنحاء الطائف والمحافظات الخمس التابعة لها تعليميًا، ومن ثم الحرص على عدم إرباك الميدان، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في القضية والرفع بالتوصيات في أسرع وقت، لاتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها، ومعالجة الموضوع، وفق ما تراه اللجنة.