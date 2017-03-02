كفاءات وخبرات ضمن مجلس أمناء جائزة الفوزان

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الدمام – حمود الزهراني

ضم مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد في دورته الثانية نخبة من مسؤولي الدولة والشخصيات العامة والمتخصصين في الشأن الهندسي من داخل المملكة وخارجها.

وذكر الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم النعيمي أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس مجلس الأمناء الأمير سلطان بن سلمان بارك في وقت سابق التشكيل الجديد للمجلس في النسخة الثانية من الجائزة، ووصف أعضاءه بأنهم على علم ودراية بما يحقق للجائزة أهدافها العامة، في نشر ثقافة الاعتناء بالتصاميم الهندسية لبيوت الله في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وأضاف النعيمي أن الجائزة حرصت على أن يضم مجلس الأمناء عدداً من أصحاب الكفاءات والخبرات في العديد من المجالات، مثل الأكاديميين والدعاة والأئمة والمهندسين، مضيفا ان اجتماعات المجلس متواصلة، من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسير عليها أعمال الدورة الثانية”.