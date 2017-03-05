كفاءة تدعو المستهلكين لتغيير العادات اليومية لتوفير الطاقة

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دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” المستهلكين لإحداث تغييرات على العادات اليومية للإسهام في توفير الطاقة بشكل كبير.

وقال المركز في حملته التوعية التي أطلقها بعنوان ( 24 ساعة توفير ): يُمكن للتغيرات البسيطة في عاداتنا اليومية

مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية أو أجهزة التكييف عند مغادرة المكان في توفير الطاقة بشكل كبير

كما يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة: منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً

عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

وتُعنى الحملة بإيصال أفكار بسيطة وسلوكيات في حياتنا اليومية من شأن تطبيقها أن يحدث فرقاً في كبيراً

في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، ومنها في المنزل: استخدام الإضاءة الطبيعية لنور الشمس

في المنزل بدلاً من الإنارة، وضبط درجة حرارة المكيف صيفاً عند 24 درجة مئوية.

كما تشمل أفكار الحملة تحديد أوقات غسيل الملابس في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م)

وعدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل

والاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.