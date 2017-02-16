(كفى) تحتفي بالمتعافين و8 ملايين مدمن استفادوا

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جدة – إبراهيم المدني

برعاية صاحب السمو الامير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق احتفلت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة يوم أمس بمرور اثني عشر عاماً من عطائها المجتمعي وعلاج أكثر من 20 ألف مقلع ومتعافٍ.

وفي كلمته أثناء الحفل بين رئيس مجلس إدارة جمعية كفى الشيخ عبدالله العثيم أن الجمعية طيلة 12 عاماً استفاد منها 8 ملايين مستفيد من خلال فروعها المنتشرة في جدة ومكة والطائف والليث والقنفذة وبحرة ونفذت وشاركت في أكثر من 60 الف برنامج تخدم جميع فئات المجتمع لحمايتهم من السموم ، في حين أشار الى أن الجمعية أقامت مركزاً لرعاية وتأهيل المتعافين من الادمان تخرج منه خلال العامين الماضيين 6 دفعات من المتعافين حيث بلغ عددهم 500 شخص ، رافعاً شكره لكل من ساهم في دعم مسيرة كفى من المخلصين من أبناء الوطن وعلى رأسهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد ووكيل الامارة لشؤون الحقوق صاحب السمو الامير فيصل بن محمد حفظهم الله .

وبعد ان شاهد حضور الحفل اوبريت بعنوان ( ماذا لو ) قدم مدير مركز الرعاية والتأهيل بكفى الاستاذ فارس الخضير حواراً مباشراً مع عدد من المتعافين من الادمان واللذين تحدثوا عن تجربتهم المريرة مع الادمان ومشوارهم العلاجي في جمعية كفى وكيف تبدلت حياتهم بعد العلاج واثر ذلك على حياتهم وحياة من حولهم.

وشهدت المناسبة توقيع جمعية كفى اتفاقية مع مشروع نبراس للوقاية من المخدرات بحضور الامين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس ادارة المشروع الاستاذ عبدالاله بن محمد الشريف وذلك في اطار توعية المجتمع وتحصين الشباب من آفات المخدرات ومد يد العون لمن يحتاج العلاج قبل فوات الأوان . وفي ختام الحفل كرم وكيل الامارة لشؤون الحقوق ورئيس جمعية كفى الرعاة والداعمين للجمعية مقدمين لهم الشكر على ما يقدمونه من دعم سخي للجمعية لكي تتمكن من مواصلة رسالتها السامية.

صاحب الحفل معرض توعوي يحكي جهود الجمعية خلال أكثر من عقد من الزمن ، فيما شارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .