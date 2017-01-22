(كفى) تحذر من تجار الوهم أيام الاختبارات

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

اطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة حملتها الوقائية والتي تستهدف 50 مدرسة للتحذير من خطر حبوب الكبتاجون والتي ينشط مروجوها اثناء فترة الاختبارات.

وبيّن رئيس جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم أن هذه الحملة ستشمل 50 مدرسة بجدة وكذلك زوار الكورنيش وأماكن تجمع الطلاب وذلك لتوزيع أكثر من 5 آلاف كرت توعوي بأضرار حبوب الكبتاجون.

ونوه العثيم الى ضرورة تكثيف حملات التوعية فحملات كفى تستهدف 5 آلاف طالب بمحافظة جدة ولكن على الأسرة والإعلام أن يكونا على يقظة بأهمية التوعية فالآلاف من الطلاب يقعون ضحية الكبتاجون أيام الاختبارات موهومين أنها تجعلهم يؤدون الاختبارات بشكل أفضل وبالتالي تكون النتيجة النجاح ، وهذا هو الوهم بحد ذاته حيث ان النتائج جاءت عكسية دراسياً وصنعت مدمنا في آخر المطاف تقوده هذه الحبوب الى الهلاك.

هذا وقد عبّر عدد من مديري المدارس عن سعادتهم بهذه الحملة التي تحصن فلذات الاكباد من السموم في حين اكد فريق كفى أن الحملة انطلقت مطلع الاسبوع الماضي وشملت 25 مدرسة وسيزور الفريق 25 مدرسة أخرى الاسبوع الاخير من الاختبارات في اطار حملة التوعية الوقائية.