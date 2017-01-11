(كفى) تدعو إلى نقل محلات التبغ خارج الأحياء السكنية

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جدة – إبراهيم المدني

قال المتحدث الرسمي باسم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الأستاذ ابراهيم بن أحمد الحمدان: إن نسبة تدخين النساء في ازدياد، وذلك عبر الاستقصاء الذي أجراه فريق من منسوبي الجمعية على محلات بيع التبغ والسجائر ، والذين بينوا بدورهم أن النساء الأكثر إقبالاً على شراء التبغ بكافة مشتقاته.

ودعا الحمدان- الذي وصف هذه الظاهرة بالخطيرة – إلى وجوب تكاتف الجهود؛ لأجل توجيه وتثقيف المجتمع بهذه السموم التي تفتك بالآلاف سنويا في المملكة ، وإلى ضرورة دعم الجهات و الجمعيات العاملة في مكافحة التدخين والتوعية بأضراره على الفرد والأسرة والمجتمع، مقترحاً إخراج محلات بيع السجائر والتبغ إلى خارج الأحياء السكنية والنطاق العمراني لخطرها الكبير، ومساهمتها في إدمان الشباب من كلا الجنسين على السجائر والمعسل وكافة السموم القاتلة.

وأشار الحمدان إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ، والتي تنص على إخراج المحلات من الأحياء السكنية والعقوبات الصارمة لمخالفي تعاطي التبغ في المنشآت الرياضية، والإدارات الحكومية والمرافق العامة، مبيناً أن الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة بتوعية أخطار التبغ تنتظر صدور اللائحة للحد من انتشاره.

وبيّن الحمدان إلى أن جمعية كفى تبذل قصارى جهدها في هذا المجال، موضحاً أنه خلال العام الماضي أقلع عن التدخين في جدة 29 فتاة، وهو ما يراه رقماً ضعيفاً مقارنة بحجم المدخنات ، وعلى الجميع التحرك لتضييق الخناق على بائعي السموم لفلذات الأكباد من كلا الجنسين.

يذكر أن جمعية كفى في وقت سابق، كانت قد أشادت عبر رئيس مجلس إدارتها بمنطقة مكة الشيخ عبدالله العثيم، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بقرار منع الشيش والمعسلات والتدخين في الأماكن العامة بجميع محافظات المنطقة بالقرار الحكيم الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.