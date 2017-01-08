(كفى) تدعو الطالبات إلى تجنب التدخين

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جدة : إبراهيم المدني

أقام القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، معارض تثقيفية وتوعوية عن أضرار السموم من تبغ ومخدرات بعدد من مدارس المحافظة، تحت شعار ( لا تضيعي جمالك بالتدخين).

وأكدت مديرة القسم النسائي الأستاذة سلوى سروجي، أن آخر هذه المدارس كانت مدرسة المنارات بجدة قسم الطالبات حيث بلغ عدد المستفيدات 260 طالبة ، وتم عرضّ مكونات السيجارة على الطالبات وشرحها بالتفصيل، وكيف أن السيجارة تحتوى على الكثير من المواد المُسرطنة ، بالإضافة إلى التركيز على ضررها على الرئة وبيانّ الفرق بين رئة المُدخن ورئة غير المدخن، وتغيير لونها مع استمرار المدخن على التدخين وكيفية توقف عمل رئته ،

كما أوضح فريق كفى من المختصات لهمن الكثير من الأضرار التي يسببها التدخين على الأسنان وعلى العين بالتحديد ، وكيف أنه يضرّ جمال المرأة ويظهرها بمنظر غير مقبول , كما بينت أنه جرى توعية الطالبات بخطورة المخدرات، حيث غالباً يكون من أحد أسباب سلوك هذا الطريق هن رفيقات السوء .

وكانت سروجي قد أشارت في وقت سابق أن عدد المدخنات في ازدياد وكذلك زوار المقاهي مما يهدد قيم المجتمع، مشيرة أن هذا التزايد ليس في صالح الأسرة التي تربي الاجيال وتصنع من يبني صروح الأوطان.