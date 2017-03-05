(كفى) تقدم برامج مكثفة للآباء والأمهات

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جدة – إبراهيم المدني

اطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة وعبر فروعها بالعاصمة المقدسة وجدة والطائف والقنفذة والليث وبحرة مبادرة مجتمعية بعنوان ( على خطاك أمضي) وذلك ضمن مبادرة ( كيف نكون قدوة ) والتي اطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأوضح رئيس مجلس ادارة كفى بمنطقة مكة الشيخ عبدالله العثيم أن مبادرة كفى تسهم في رفع الوعي لدى الآباء والامهات بتحذيرهم من أن يكونوا قدوة سيئة لأولادهم خاصة في قضية التدخين واستعمال السجائر، في حين بيّن أن البرنامج يهدف الى ابراز خطورة اقتداء الاولاد بآبائهم في سلوك التدخين وكذلك غرس قيمة الاقتداء ومساعدة الاباء والامهات الراغبين في الاقلاع.

وذكر العثيم ان كفى في هذا الصدد أعدت برنامجا متكاملا يشمل محاضرات وورش عمل مفتوحة للآباء والامهات واستضافات تلفزيونية وكذلك نشر كليبات إنشاديه وتصاميم توعوية في لوحات واعلانات الطرق ولقاءات توعوية وتثقيفية حول الاقتداء وخطرة ، اخيرا مساعدتهم في الاقلاع بالعلاج مجانا في عيادات كفى الثابتة والمتنقلة .