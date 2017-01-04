(كفى): توعية 5000 طالب بأضرار السموم

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جدة – إبراهيم المدني

نفذت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، حملات توعوية بأضرار السموم، شملت 10 مدارس في محافظات خليص، ستارة ،غران ، البريكة ،الخوار، والبرزة.

وبين نائب رئيس جمعية كفى بمنطقة مكة الشيخ عبدالعزيز السيف، أن هذه الحملات استفاد منها أكثر من 5000 طالب بست محافظات، وقد كانت ثمرتها إقلاع العشرات من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية عن التدخين، وسؤالهم لفريق كفى عن كيفية العلاج.

وأوضح السيف أن الحملات تحوي معارض ومحاضرات توعوية وعيادات متنقلة، في حين عبر عن سعادته بنجاح الحملة مقدما شكره لإدارة التعليم بمحافظة خليص على تعاونها ودعمها للجمعية، وتيسير زيارات المدارس.

ونوه السيف إلى ضرورة تكثيف الحملات على طلاب المدارس، الذين يستهدفهم مروجو المخدرات بتوزيع حبوب الكبتاجون، مدعين تنشطيها للطلاب، وإعانتهم على النجاح والتركيز ، وهذا السراب الذي أثبتته الدراسات وجاءت نتائج هذه السموم عكسية على العقل والبدن.