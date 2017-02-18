كفيف يرى زوجته بعد 15 عاما

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كولورادو – وكالات

تمكن أمريكى يعيش فى ولاية “كولورادو” الأمريكية من مشاهدة وجه زوجته وابنه للمرة الأولى بعد معاناة لأكثر من 15 عاما.

وبحسب موقع متخصص في غرائب وطرائف الحياة ، فإن رجل أعمال أمريكى يدعى جيني بوردي عانى طويلا من ضعف شديد فى نظره ، الذي افتقده بعد ذلك.

وأشار الموقع إلى أن بوردي دُعى للمشاركة فى البرنامج التلفزيونى “راشيل شو” حيث طلب منه أن يرتدى نظارة ذات تصميم جديد، وحين ارتداها لم يصدّق أنّه بات يرى كلّ شيء بوضوح.

وكانت المفاجأة عندما نظر إلى زوجته حيث قال بصوت مرتفع: “يا إلهى! كم هى جميلة”، ما دفع الأخيرة إلى البكاء.

إلى ذلك أصدرت شركة كندية مصنعة نظارات إلكترونية تساعد المكفوفين على الرؤية، النسخة الجديدة من نظارتها الأخف وزناً والأقل ثمناً من النماذج السابقة. وتبدو النظارات للوهلة الأولى مشابهة إلى حد كبير لأي نظارة أخرى مخصصة للواقع الافتراضي.