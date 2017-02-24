كلاسيكو شرقاوي يجمع الاتفاق بالفتح .. ووج يسعى لمواصلة المغامرة أمام هجر

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات الدور الستة عشر لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقامة مباراتين. يجمع اللقاء الأول فريق الاتفاق بنظيره فريق الفتح على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في كلاسيكو شرقاوي منتظر، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق وج منافسه فريق هجر على ملعب استاد مدينة الملك فهد بن عبدالعزيز الرياضية بالحوية .

الاتفاق & الفتح

يستضيف فريق الاتفاق نظيره فريق الفتح على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة تنطلق الساعة (7.55) مساءً، ويدخل الفريق الاتفاقي المباراة لتعويض الانتكاسة التي تعرض لها في الدوري بالجولات الأخيرة، ومواصلة المنافسة في البطولة الغالية، وكان فارس الدهناء قد تجاوز في الدور (32) فريق ضمك، ويعتمد الفريق الاتفاقي على اللاعبين جمعان الدوسري، وحسن كادش، ومحمد كوفي، وأمينو بوبا، ويحيى عتين، ومحمد كنو، ومحمد الكويكبي، وصالح العمري، والأسباني خوانمي كاليخون، ولم تحدد مشاركة اللاعب البوليفي يسماني دوك الغائب؛ بسبب الإصابة.

وفي الطرف الأخر يخوض فريق الفتح اللقاء، وهو العائد مؤخراً من مباراة آسيوية خسرها، ويأمل في تعويض جماهيره بفوز ثمين في كلاسيكو المنطقة الشرقية، والوصول للدور ربع نهائي من المسابقة، و في الدور (32)، تجاوز النموذجي فريق الوطني، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي، وعلي البليهي، وماجد المرشدي، ومحمد الفهيد، وعبدالعزيز بوشقراء، وساندرو مانويل، وحمدان الحمدان، وتوفيق بو حيمد، وعلي الزقعان، وجونيور في الهجوم .

وج & هجر

يواجه فريق وج منافسه فريق هجر على ملعب استاد مدينة الملك فهد بن عبدالعزيز الرياضية بالحوية، في مواجهة تنطلق الساعة (4.15) عصراً، ويسعى فريق وج لإحداث مفاجأة أخرى بالوصول للدور ربع النهائي في كأس الملك، بعد المفاجأة الكبيرة والتي كانت من العيار الثقيل بإخراجه فريق الشباب من البطولة بالدور (32) من المسابقة، وسيعتمد فريق وج المدعوم اليوم بجمهور الطائف على اللاعبين نواف العوفي، وريان البقمي، وسيف القشطة، ورامي المصعبي، وعبدالوهاب الزهراني، ووصل الله الذويبي، وخالد الزايدي، والروماني بيتر يسور فوينيا. وفي الجانب الآخر يدخل شيخ الإحساء فريق هجر اللقاء على أمل كبير، خاصة أنه يعرف المنافس، ويعتبر قريبا من مستواه الفني، ويعتمد التونسي جمال بلهادي مدرب فريق هجر على اللاعبين أحمد الخاطر، وخالد البركة، ونواف العتيبي، وجاسم الحمدان، ورياض البراهيم، وعبدالرحمن الحريب، وعبدالرحيم الدباس، وفي الهجوم على أسامه الخلف .