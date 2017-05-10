كلاكيت ثالث مرة.. العقيد الهداف

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رفع عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، إجمالي عدد أهدافه في تاريخ مشاركاته بدوري جميل للمحترفين، إلى 73 هدفاً. وحقق السومة لقب هداف دوري جميل للمحترفين، للموسم الثالث على التوالي. وسجل السومة 24 هدفاً في 24 مباراة له مع الأهلي في منافسات البطولة، وكان السومة قد سجل 22 هدفاً في موسم 2014-2015، و27 هدفاً خلال مشاركاته بالدوري الموسم الماضي.

أهداف السومة الـ (73) سجلها في 68 مباراة مع الأهلي في دوري جميل للمحترفين، بمعدل 1.07 هدفاً في كل لقاء. وجاءت أهداف المهاجم السوري، بواقع 50 هدفاً بالقدم اليمنى (منها 18 هدفاً من ركلات جزاء)، و14 باليسرى، و9 أهداف من ضربات الرأس.