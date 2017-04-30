كلمة حول النص..(طاغي الزين)

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رؤية – د. محمد علي الحربي

لو جيت في بالي وانا توي اصغير

سبقت عمري لين ياصل حريرك..

وقبل وبعد مرورا بذروة الباذخ من الشعر:

لو يجتمع صدق الغلا والمحاذير

ما جيت من واسع فضاي استجيرك

دائما وما يزال علي المفضي نهرا عذبا ونبع إحساس لا يشيخ..مرت قرابة 16 عاما لم ألتق أبا عادل.. لكنه كان يأبى إلا أن يباغتني بين الحين والحين بشعر باذخ كهذا كل مرة..

بالزين غير ومنك طعم الغلا غير

يا طاغي بعضك على كل غيرك

حلمت فيك ولا تحريتك تصير

وصحيت يلثم فجر عمري عبيرك

لقيت بك سحر الزهر والعصافير

كنه يسولف عن خفايا ضميرك

زينك وحبك ينعش الروح ويثير

عذب القصيد اللي بصدقه يثيرك

حاولت ..لكن ما وصفك أي تصوير

الى وصفت اولك.. ما طلت اخيرك

وش لون أوصف وانت كل التعابير

تحتار باطراف الحلا في صغيرك

كنت الخلي اللي يحسب انه بخير

وكنت الطليق وليتني كنت أسيرك

لو جيت في بالي وأنا توي اصغير

سبقت عمري لين ياصل حريرك

ولا دعيتك للسنين المباكير

ووافق مسيري بالمودة مسيرك

وبقربنا يسجع من الفرحة الطير

كنه يحس أنه بحبي خشيرك

حبي وحبك سطرته المقادير

مهما تحذرت الحذر ما يجيرك

لو يجتمع صدق الغلا والمحاذير

ما جيت من واسع فضاي استجيرك

والحب ما هو باب حكمة وتفكير

ياللي جنونك عند عقلك كثيرك

ابعتذر لو ماتفيد المعاذير

للعمر قبل ادري بصافي غديرك

ياللي بحبك غير وبناظري غير

يا طاغي بالزين. . هو فيه غيرك..