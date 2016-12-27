كليب (هواجيس) .. التعبير عن حقوق المرأة السعودية بطريقة مبتكرة

جدة ــ البلاد

حقق فيديو كليب بعنوان “هواجيس” للمخرج ماجد العيسى.. تناول وضع المرأة السعودية في المملكة، مشاهدات كبيرة خلال يومين.

وتمكن الفيديو كليب، من لفت الأنظار إليه؛ بسبب طريقة عرضه الفريدة، إذ حصد أكثر من 600 ألف مشاهدة على اليوتيوب في يومين.

وأراد المخرج أن يسلط الضوء على حق المرأة السعودية في الحياة، لافتا إلى أن الجيل الجديد من النساء يختلف عن السابق،

وأنّ بوادر التغيير أخذت تتجلى أكثر في المملكة.وعرض المخرج بطريقة طريفة حق المرأة السعودية في التصرف بإرادتها وقيادة السيارة وغيرها من الحقوق،

فيما أظهر الجانب السلبي للرجل السعودي الذي يحاول دائما بسط سيطرته ونفوذه عليها.