كلية الأعمال بجامعة جدة توقع اتفاقية تعاون في مجال تدريب طلابها على التأمين التعاوني

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وقع عميد كلية الأعمال بجامعة جدة الدكتور بدر بن عبدالرحمن اليوبي اليوم مذكرة تفاهم بين كلية الأعمال بالجامعة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

من أجل تدريب طلاب الكلية على التأمين التعاوني في ذات البيئة التي سوف يعملون بها بعد تخرجهم.

وأوضح الدكتور اليوبي أن تنفيد الاتفاقية سيكون من خلال مقرر التدريب التعاوني الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية في الخطة الدراسية لطالب كلية الأعمال في التخصصات النوعية الثمانية.

ليتم تأهيل الطالب في بيئة سوق العمل ، ما يجعله قادراً فور تخرجه التوجه للعمل مباشرةً في قطاعات سوق العمل المختلفة.

وفق خارطة الطريق لرؤية المملكة 2030م في ركيزة الرؤية (نتعلم لنعمل) وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وما يتعلمه الطالب خلال مراحل دراسته الجامعية.

وأشار الدكتور اليوبي إلى أن أهداف وزارة التعليم مرتبطة بأهداف الرؤية ٢٠٣٠ ، ما تمثل الاهتمام بالمهارات Skills بدلاً من التركيز على المعرفة Knowledge .

في إطار توجه جامعة جدة لمواكبة رؤية المملكة 2030 ، في ظل السعي لكل ما من شأنه تنفيذ خطة التحول الوطني 2020م.

لافتاً إلى أن أحد معايير قياس جودة التعليم في الجامعات في الوقت الحاضر قدرة الطالب الخريج على إنشاء العمل الخاص به.

بحيث يكون رائد أعمال وصولاً إلى توظيف غيره من الخريجين أو من خلال حصوله على وظيفة في القطاع الخاص ، أو القطاع الحكومي ، خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تخرجه.