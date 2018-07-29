كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع اتفاقية تعاون مع معهد «سانس» الأمريكي

وقّعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة اتفاقية تعاون مع معهد “سانس” الأمريكي للاستفادة من الدورات الاحترافية والتخصصية التي يقدمها المعهد في المجالات المختلفة للأمن السيبراني.

وقع الاتفاقية نيابة عن المستشار بالديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود القحطاني، عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي أشار إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن شراكة استراتيجية مع معهد سانس الذي يحظى بسمعة عالمية، حيث سيتم من خلالها التخطيط لدمج الدورات الاحترافية للمعهد كجزء مكمل لبرامج الدراسات العليا التي ستقدمها الكلية.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الشراكة ستتيح لطلاب وطالبات الكلية الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة دولياً في مجال الأمن السيبراني والجرائم المعلوماتية وحماية الأنظمة الحرجة وغيرها من التخصصات الدقيقة الأخرى التي يتطلبها سوق العمل في المملكة.