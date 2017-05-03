كلية الاتصالات بجدة تدفع بـ 172 متدرباً لسوق العمل

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احتفت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة أمس ، بتخريج 172 متدرباً من الكلية للعام التدريبي 1437 / 1438 هـ في تخصصات أقسام تقنية الحاسب ، وتقنية الاتصالات ، والتقنية الإلكترونية ، بحضورعميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ، ووكلاء الكلية ، ورؤساء الاقسام ومديري الإدارات .

وأفاد المهندس العامودي في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ، أن الخريجين تدّربوا على مدى عامين على مقررات نظرية ، وعملية ، وأهم التقنيات الحديثة في جميع التخصصات ، مشيراً إلى أن الكلية تسعى لربط تخصصاتها بسوق العمل في القطاعين الخاص والحكومي .