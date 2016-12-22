كلية البترجي تستعد للحصول على الاعتماد الأكاديمي

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جدة- البلاد

استقبلت كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا هيئة تقويم التعليم –قطاع التعليم العالي- (EEC-HES).

وكان الهدف من الزيارة هو تقديم ورشة عمل تهدف إلى توجيه الكلية لعمل التعديلات المطلوبة في الدراسة، وذلك حرصاً من الكلية على تحقيق معايير الجودة المطلوبة للحصول على الاعتماد الأكاديمي.

وقد ألقى ورشة العمل كل من الدكتور غريكري مافيت والدكتور ناصر سرحان المستشارين المتفرغين، استعرضا فيها أهم النقاط الخاصة بالبرنامج للحصول على الاعتماد من قبل الهيئة، وحضر الورشة كلا من عميد الكلية الدكتور أسامة كنسارة ووكلاء الكلية بقسم الطلاب والطالبات وجميع رؤساء الأقسام ولاقت ورشة العمل حضوراً وتفاعلاً كبيراً.

من جانبه صرح الدكتور أسامة كنسارة –عميد الكلية- بأن الكلية ومنذ نشأتها قد أولت عناية كبيرة بالجودة للإرتقاء بالمستوى التعليمي، حيث أنشأت إدارات خاصة تعنى بقياس مستوى رضا الطلاب فيما يتعلق بالمستوى التعليمي المقدَم، سواء المتعلق بالبيئة التعليمية أو المواد الدراسية.