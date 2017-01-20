كلية الملك فهد الأمنية تكرم مركز التصديق الرقمي

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جدة- غفران إبراهيم

كرمت كلية الملك فهد الأمنية، مؤخراً، المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث سلم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبد الله الخليوي، شهادات الشكر والتقدير لمدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام في المركز الوطني للتصديق الرقمي الأستاذ عبد الله القحطاني، وذلك بحضور عددٍ من قيادي الكلية.

وقدم القحطاني عرضاً تطرق فيه إلى صناعة التصديق الرقمي والأنشطة والبرامج ،التي يقوم بها المركز، مبيناً أن الحاجة لضمان سلامة التعاملات الإلكترونية، أدت إلى تفعيل خدمات التصديق الرقمي، مما أعطى التعاملات الإلكترونية الصبغة القانونية.

من جهته رحب مدير عام الكلية بضيوف المركز الوطني للتصديق الرقمي وبمنسوبي الكلية، وأشار إلى أن النجاحات والإنجازات التي تحققت للكلية بفضل الله أولاً، ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الكلية من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتصديق الرقمي قد قام منذ انشائه بتأهيل أكثر من 40 جهة حكومية، وتمكينها من إصدار الشهادات الرقمية اللازمة لتلبية احتياجات تطبيقات الأعمال الحكومية في مجال التصديق الرقمي، كما يجرى العمل حالياً على تأهيل بعض شركات القطاع الخاص، وذلك من أجل خدمة شريحة قطاع الأعمال، لتتمكن من إجراء معاملاتها بكل سهولة ويسر.