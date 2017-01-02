كلية الملك فهد الأمنية تنظم ورشة عمل ” الإسعافات الأولية”

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نفذت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ورشة عمل للإسعافات الأولية.

لطلبة برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية.

وأوضح مدير عام كلية الملك فهد الامنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي:-

أن الهدف من إجراء هذه الورشة هو تدريب وتعليم الطلبة على الإسعافات الأولية والمساعدة في إنقاذ حياة المصاب في أي ظرف .

والتقليل قدر الإمكان من الآثار الضارة المترتبة على الإصابة .

مع استدعاء رجال الإسعاف في نفس الوقت لنقل المصاب بأسرع مايمكن حتى يتم استكمال إسعافه.

مؤكدا أن هذه الانشطة والبرامج تحظى بدعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية –حفظه الله.