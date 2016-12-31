كلية الملك فهد الأمنية تنفذ (الموجه الوظيفي)

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الرياض- واس

نُفذت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية , ورشة عمل بعنوان (الموجّه الوظيفي 3) لعدد من منسوبي القطاعات الأمنية , وذلك ضمن أنشطة برنامج الإشراف الأكاديمي المشترك .

وأوضح مدير عام الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي أن إدارة الإشراف الأكاديمي المشترك لبرنامج التدريب التأسيسي للضباط الخريجين بقطاعات وزارة الداخلية بالكلية وضَعت مفردات ورشة العمل بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ,

مبيناً أن الهدف من عقد الورشة هو نقل تجربة الأسلوب الإداري الحديث الموجود في بعض الشركات والمنظمات الناجحة بإدارة جديدة في منظماتنا الحكومية؛ سعياً من وزارة الداخلية لتنمية مواردها البشرية وذلك بنقل المعرفة للضباط الخريجين الجدد ومحاولة رسم مسار وظيفي مناسب لكل ضابط بأسلوب علمي حديث.