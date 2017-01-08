كلية الملك فهد الأمنية تنفذ مشروع السير الطويل

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الرياض – البلاد

نفذت كلية الملك فهد الأمنية امس المشروع السنوي للسير الطويل بمرحلته الأولى للعام الدراسي الحالي للكلية 1438 ــــ 1439هـ ، بحضور ومشاركة مدير عام الكلية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي وأركانات الكلية ،

وبمشاركة ضباط وأفراد وطلاب الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين رقم (46) وطلبة برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية رقم (60 )، حيث أقيم المشروع خارج مدينة الرياض.

وبدأت انطلاقة المسير فجرا لمسافة تجاوزت 15 كم ، حيث أبدى جميع المشاركين في المشروع النشاط والجدية واللياقة البدنية المرتفعة في المشروع ، الذي اعتادت الكلية على إقامته على فترات مختلفة خلال العام للوقوف على مستوى اللياقة البدنية لدى المنسوبين وتكملة البرنامج التدريبي في المشاة والتربية الرياضية للطلاب .

ورفع اللواء سعد بن عبدالله الخليوي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـــ حفظه الله ـــ على الدعم اللامحدود والمتابعة والتوجيه الذي تحظى به الكلية من لدن سموه، سائلا الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها وولاة أمرها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ، وسمو ولي ولي والعهد ـــ حفظهم الله ـــ .